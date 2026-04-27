В НБУ презентовали новую монету о природе Чернобыля

НБУ
Новая монета НБУ посвящена восстановлению фауны Чернобыльской зоны / НБУ

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Зубр", посвященную восстановлению природы в зоне отчуждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Как выглядит новая монета с зубром

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Зубр", посвященную восстановлению дикой природы в зоне отчуждения. Она завершает серию "Флора и фауна Украины" и символизирует возвращение редких животных на Чернобыльскую территорию.

Как отмечается, Чернобыльская зона сегодня является уникальной средой, где за последние десятилетия восстановилась популяция редких видов, в том числе зубров, бурых медведей, лосей, рысей, лошадей Пржевальского и черных аистов.

Отдельное внимание в новой монете уделено зубру – виду, занесенному в Красную книгу Украины. После исчезновения из региона из-за браконьерства животное снова появилось в зоне отчуждения: первые наблюдения зафиксированы в 2012 году.

Основные характеристики монеты

  • Номинал: 5 грн.
  • Серия: "Флора и фауна Украины",
  • Аверс: символический круг жизни с элементами возрождения природы и изображением животных Чернобыльской зоны.
  • Реверс: цветное изображение зубра на фоне природного пейзажа.
  • Тираж: 40 000 штук (из них 20 000 – в сувенирной упаковке).

Автор дизайна – Наталья Фандикова, скульпторы – Анатолий и Владимир Демьяненко.

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах после старта продаж.

Напомним, к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Спасшим мир", посвященную ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

Автор:
Ольга Опенько