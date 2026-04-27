У НБУ презентували нову монету про природу Чорнобиля
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету “Чорнобиль. Відродження. Зубр”, присвячену відновленню природи у зоні відчуження.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
Як виглядає нова монета із зубром
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", присвячену відновленню дикої природи в зоні відчуження. Вона завершує серію "Флора і фауна України" та символізує повернення рідкісних тварин до Чорнобильської території.
Як зазначається, Чорнобильська зона сьогодні є унікальним природним середовищем, де за останні десятиліття відновилася популяція рідкісних видів, зокрема зубрів, бурих ведмедів, лосів, рисей, коней Пржевальського та чорних лелек.
Окрему увагу в новій монеті приділено зубру - виду, занесеному до Червоної книги України. Після зникнення з регіону через браконьєрство тварина знову з’явилася в зоні відчуження: перші спостереження зафіксовано у 2012 році.
Основні характеристики монети
- Номінал: 5 гривень.
- Серія: "Флора і фауна України",
- Аверс: символічне "коло життя" з елементами відродження природи та зображенням тварин Чорнобильської зони.
- Реверс: кольорове зображення зубра на фоні природного пейзажу.
- Тираж: 40 000 штук (з них 20 000 — у сувенірному пакованні).
Автор дизайну - Наталія Фандікова, скульптори - Анатолій та Володимир Дем’яненки.
Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах після старту продажів.
Нагадаємо, до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк України випустив пам’ятну монету “Тим, хто врятував світ”, присвячену ліквідаторам аварії на ЧАЕС.