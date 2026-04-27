Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У НБУ презентували нову монету про природу Чорнобиля

НБУ
Нова монета НБУ присвячена відновленню фауни Чорнобильської зони / НБУ

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету “Чорнобиль. Відродження. Зубр”, присвячену відновленню природи у зоні відчуження. 

Як виглядає нова монета із зубром

Як виглядає нова монета із зубром

Як зазначається, Чорнобильська зона сьогодні є унікальним природним середовищем, де за останні десятиліття відновилася популяція рідкісних видів, зокрема зубрів, бурих ведмедів, лосів, рисей, коней Пржевальського та чорних лелек.

Окрему увагу в новій монеті приділено зубру - виду, занесеному до Червоної книги України. Після зникнення з регіону через браконьєрство тварина знову з’явилася в зоні відчуження: перші спостереження зафіксовано у 2012 році.

 Основні характеристики монети

  • Номінал: 5 гривень.
  • Серія: "Флора і фауна України",
  • Аверс: символічне "коло життя" з елементами відродження природи та зображенням тварин Чорнобильської зони.
  • Реверс: кольорове зображення зубра на фоні природного пейзажу.
  • Тираж: 40 000 штук (з них 20 000 — у сувенірному пакованні).

Автор дизайну - Наталія Фандікова, скульптори - Анатолій та Володимир Дем’яненки.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах після старту продажів.

Нагадаємо, до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк України випустив пам’ятну монету “Тим, хто врятував світ”, присвячену ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Автор:
Ольга Опенько