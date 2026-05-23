НБУ презентував нову пам’ятну монету

НБУ презентував нову пам'ятну монету / НБУ

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", яка відкриває окремий напрям у нумізматичній програмі, присвячений українському авангардному мистецтву.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Монета присвячена Олександра Екстер — художниці та одній із засновниць стилю ар-деко. У НБУ зазначають, що нова серія має на меті популяризацію українського культурного спадку та внеску українських митців у світове мистецтво.

Основні характеристики монети:

  • номінал — 10 гривень;
  • матеріал — срібло 999 проби;
  • маса дорогоцінного металу — 31,1 г;
  • форма — восьмикутник;
  • категорія карбування — "спеціальний анциркулейтед";
  • елемент оздоблення — кольоровий друк;
  • тираж — до 10 тис. штук.
На аверсі монети зображено ескіз театрального костюма до іспанського танцю авторства Олександри Екстер, а на реверсі — стилізований фрагмент театральної сцени, який відсилає до її сценографічних робіт.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував нову пам’ятну монету “Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!” до Дня працівника оборонно-прислового комплексу. Вона присвячена інженерам і виробникам озброєння, які забезпечують обороноздатність країни під час війни.

Автор:
Тетяна Гойденко