Росія заборонила ввезення персиків на нектаринів з Туреччини через підтримку України

Росія вводить обмеження на поставки турецьких кісточкових фруктів після рішення Туреччини приєднатися до гарантій безпеки для України. Під заборону потрапили абрикоси, вишні, черешні, персики та нектарини від п’яти турецьких підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, рішення про заборону ухвалив Россєльхоснадзор.

«Рішення ухвалено у зв’язку із систематичним виявленням об’єктів, що становлять карантинну загрозу для країн — членів Євразійського економічного союзу, у кісточковій продукції», — пояснила пресслужба російського відомства.

Про своє рішення Россєльхоснадзор оголосив через кілька годин після зустрічі глави турецького МЗС Хакана Фідана з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

За її підсумками Фідан заявив, що Туреччина готова приєднатися до гарантій безпеки Києву та очолити морський компонент цих гарантій разом із союзниками по НАТО. Він додав, що Анкара незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та, як і раніше, не визнає анексію Криму.

Нагадаємо, що подібні заходи щодо імпорту продуктів раніше вживалися Кремлем під час загострення відносин з Вірменією.

Після цього Європейський Союз запровадив нові торговельні преференції для Вірменії, щоб звільнити від мит до 80% її експорту до країн ЄС. Цей крок був спрямований на послаблення економічного впливу Москви в регіоні.