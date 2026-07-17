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Россия запретила ввоз персиков из Турции из-за поддержки Украины

персики
Россия запрещает ввоз турецких персиков / Depositphotos

Россия вводит ограничения на поставки турецких косточковых фруктов после решения Турции присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Под запрет попали абрикосы, вишни, черешни, персики и нектарины от пяти турецких предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, решение о запрете принял Россельхоснадзор.

«Решение принято в связи с систематическим обнаружением объектов, представляющих карантинную угрозу для стран — членов Евразийского экономического союза, в косточковой продукции», — пояснила пресс-служба российского ведомства.

О своем решении Россельхоснадзор объявил через несколько часов после встречи главы турецкого МИД Хакана Фидана с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

По ее итогам, Фидан заявил, что Турция готова присоединиться к гарантиям безопасности Киева и возглавить морской компонент этих гарантий вместе с союзниками по НАТО. Он добавил, что Анкара неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и по-прежнему не признает аннексию Крыма.

Напомним, что подобные меры по импорту продуктов ранее предпринимались Кремлем при обострении отношений с Арменией.

После этого Европейский Союз ввел новые торговые преференции для Армении, чтобы освободить от пошлин до 80% ее экспорта в страны ЕС. Этот шаг был направлен на ослабление экономического влияния Москвы в регионе.

Автор:
Светлана Манько