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Россия запретила ввоз персиков из Турции из-за поддержки Украины
Россия вводит ограничения на поставки турецких косточковых фруктов после решения Турции присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Под запрет попали абрикосы, вишни, черешни, персики и нектарины от пяти турецких предприятий.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, решение о запрете принял Россельхоснадзор.
«Решение принято в связи с систематическим обнаружением объектов, представляющих карантинную угрозу для стран — членов Евразийского экономического союза, в косточковой продукции», — пояснила пресс-служба российского ведомства.
О своем решении Россельхоснадзор объявил через несколько часов после встречи главы турецкого МИД Хакана Фидана с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
По ее итогам, Фидан заявил, что Турция готова присоединиться к гарантиям безопасности Киева и возглавить морской компонент этих гарантий вместе с союзниками по НАТО. Он добавил, что Анкара неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и по-прежнему не признает аннексию Крыма.
Напомним, что подобные меры по импорту продуктов ранее предпринимались Кремлем при обострении отношений с Арменией.
После этого Европейский Союз ввел новые торговые преференции для Армении, чтобы освободить от пошлин до 80% ее экспорта в страны ЕС. Этот шаг был направлен на ослабление экономического влияния Москвы в регионе.