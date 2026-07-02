Европа вместо России: ЕС отменит пошлины на товары из Армении

Экономический блок Европейского Союза объявил о введении новых торговых преференций для Армении, позволяющих освободить от пошлин до 80% ее экспорта в страны ЕС. Этот шаг направлен на ослабление экономического влияния Москвы в регионе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подробно описала предстоящие мероприятия после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Предложенное решение еще предстоит официально утвердить Европейскому парламенту и странам-членам ЕС.

Льготный режим будет распространяться на свежие фрукты, овощи, растения, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Помимо отмены таможенных пошлин, Евросоюз выделит Армении пакет финансовой поддержки в размере 52 миллионов евро и отправит профильных экспертов, которые помогут стране адаптировать и расширить свой экспорт на европейский рынок.

Экономическое давление Москвы и вектор на Запад

Армения долгое время сохраняла тесные экономические и связи безопасности с Россией. Однако после того, как Никол Пашинян в начале июня победил пророссийских оппонентов на парламентских выборах, страна стала более активно сближаться с Западом.

В ответ на политический разворот Армении Москва усилила экономическое давление, введя ограничения на импорт армянской сельскохозяйственной продукции и цветов, а также полностью запретив ввоз рыбы, что нанесло серьезный удар по ключевым источникам доходов страны.

Новый пакет помощи от ЕС призван смягчить последствия российского давления на армянскую экономику и перенаправить большую часть торговых потоков из РФ в Европу.

Параллельно с этим во время визита в соседний Азербайджан Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение 200 миллионов евро в виде грантов на развитие логистической инфраструктуры Южного Кавказа. Этот регион является важным транспортным коридором между Азией и Европой и одним из ключевых поставщиков нефти для ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально продлил экономические санкции против России сразу в год. Совет Европейского союза принял решение оставить действующие ограничения для РФ еще на 12 месяцев — до 31 июля 2027 года.