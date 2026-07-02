Європа замість Росії: ЄС скасує мита на товари з Вірменії

Економічний блок Європейського Союзу оголосив про запровадження нових торговельних преференцій для Вірменії, які дозволять звільнити від мит до 80% її експорту до країн ЄС. Цей крок спрямований на послаблення економічного впливу Москви в регіоні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн детально описала майбутні заходи після зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані. Запропоноване рішення ще мають офіційно затвердити Європейський парламент та країни-члени ЄС.

Пільговий режим поширюватиметься на свіжі фрукти, овочі, рослини, а також на алкогольні та безалкогольні напої. Окрім скасування мит, Євросоюз виділить Вірменії пакет фінансової підтримки у розмірі 52 мільйонів євро та відправить профільних експертів, які допоможуть країні адаптувати та розширити свій експорт на європейський ринок.

Економічний тиск Москви та вектор на Захід

Вірменія тривалий час зберігала тісні економічні та безпекові зв'язки з Росією. Проте після того, як Нікол Пашинян на початку червня переміг проросійських опонентів на парламентських виборах, країна почала активніше зближуватися із Заходом.

У відповідь на політичний розворот Вірменії Москва посилила економічний тиск, запровадивши обмеження на імпорт вірменської сільськогосподарської продукції та квітів, а також повністю заборонивши ввезення риби, що завдало серйозного удару по ключових джерелах доходів країни.

Новий пакет допомоги від ЄС покликаний пом'якшити наслідки російського тиску на вірменську економіку та перенаправити більшу частину торговельних потоків з РФ до Європи.

Паралельно з цим, під час візиту до сусіднього Азербайджану, Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення 200 мільйонів євро у вигляді грантів на розвиток логістичної інфраструктури Південного Кавказу. Цей регіон є важливим транспортним коридором між Азією та Європою, а також одним із ключових постачальників нафти для ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії одразу на рік. Рада Європейського союзу ухвалила рішення залишити чинними обмеження для РФ ще на 12 місяців — до 31 липня 2027 року.