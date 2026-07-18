Какие фрукты и ягоды подешевеют к концу лета, а какие вырастут в цене – прогноз аналитика

К концу лета в Украине ожидается заметное изменение цен на сезонные фрукты и ягоды. Персики и арбузы могут ощутимо подешеветь, в то время как клубника после завершения сезона, наоборот, подорожать.

Об этом Delo.ua сообщил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Какие фрукты и ягоды упадут в цене

До конца лета ценовая ситуация на рынке фруктов, ягод и бахчевых культур будет зависеть, прежде всего, от сезонности и погодных условий, отметил Гопка.

Прогнозируется, что наиболее ощутимое удешевление ожидается персиками: пик их предложения придется на вторую половину июля – первую половину августа, поэтому именно в этот период цены могут снизиться на 10-15% от нынешнего уровня.

Средняя цена в супермаркетах на персики составляет около 114 грн/кг.

"Также традиционно будут дешеветь бахчевые культуры — арбузы и дыни, ведь в августе на рынок будет массово поступать продукция открытого грунта, что может привести к снижению цен на 20-30% к концу лета", - сказал аналитик.

Средняя цена в супермаркетах на арбузы составляет около 50 грн/кг, а на дыне - около 122,38 грн/кг.

Абрикосы, клубника, малина: на сколько вырастут.

В то же время часть фруктов и ягод, наоборот, будет дорожать.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен и после завершения массового сбора в конце июля могут подорожать, затем предложение будет заканчиваться и цена будет зависеть от условий хранения, заявил Гопка.

"Клубника и другие летние ягоды после завершения пикового сезона также традиционно растут в цене до 180 грн за килограмм", - пояснил аналитик.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.

Высоки останутся и цены на яблоки, поскольку рынок пока зависит от запасов прошлогоднего урожая в хранилищах и экспортного спроса, поэтому предпосылок для их заметного удешевления до конца июля пока нет, рассказал эксперт.

По данным Минфина, на 14 июля среднемесячные цены на яблоки в Украине составляют 52,79 грн/кг.

Какие украинские фрукты и ягоды в этом году оказались наиболее уязвимыми к погодным условиям

Главным ударом для садоводства стали мартовские температурные аномалии, когда после тепла (+16…+18°C) ударили морозы (до -4°C), отметил Гопко.

Наиболее уязвимыми оказались:

Абрикосы (пострадали больше всего): они зацвели первыми из-за мартовского тепла. К моменту заморозков деревья находились в наиболее чувствительной фазе (раскрытые цветки или молодая завязь погибают уже при -1…-2,5°C);

Персики: также понесли значительные потери из-за раннего цветения, хотя в общем пережили заморозки получше абрикосов;

Малина и голубика: для этих культур двойным ударом стали весенние заморозки и последующая летняя жара, что негативно влияет на урожайность и качество ягоды.

Будет ли дефицит фруктов и ягод на внутреннем рынке

Дефицита не ожидается, поскольку культуры перенесли весенние заморозки лучше, чем прогнозировали пессимистические сценарии. Однако объемы продукции на рынке будут неравномерными — ситуация отличается в зависимости от региона, сорта и погодных условий, подытожил аналитик.

Россия вводит ограничения на поставку турецких косточковых фруктов после решения Турции присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Под запрет попали абрикосы, вишни, черешни, персики и нектарины от пяти турецких предприятий.