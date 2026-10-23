100% більше не буде: обороним та енергетичним підприємствам скоротять квоти бронювання працівників

Уряд в оновленому проєкті постанови про порядок бронювання військовозобов'язаних може підвищити ліміти для працівників енергетичного та оборонно-промислового комплексів до 95% замість пропонованих раніше 85%.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, у разі потреби забронювати 100% працівників у цих секторах відповідне рішення має обов'язково пройти через новостворений Координаційний центр (дорадчий орган при уряді для перевірки обґрунтованості критеріїв).

Очікується, що уряд схвалить постанову вже цього тижня.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонувало скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.

Зміни правил бронювання

13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.

Проєкт передбачав зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Паралельно пропонують створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не зможуть отримати підвищений ліміт бронювання. Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.

Постанова уряду щодо змін правил бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану ще знаходиться в процесі опрацювання, заявляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив необхідність змін зловживаннями під час бронювання.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.