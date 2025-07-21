Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1244 добу повномасштабної війни становлять 1 043 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб ;

складу близько осіб танків – 11037 (+2) од;

од; бойових броньованих машин – 23028 (+7) од;

броньованих машин од; артилерійських систем – 30637 (+54) од;

систем од; РСЗВ – 1444 (+1) од;

од; засоби ППО – 1199 (+1) од;

ППО од; літаків – 421 (+0) од;

од; гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 47181 (+199);

оперативно тактичного рівня крилаті ракети – 3515 (+0);

ракети кораблі / катери – 28 (+0);

катери підводні човни – 1 (+0);

човни автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132);

техніка та автоцистерни спеціальна техніка – 3934 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що під час сьогоднішньої ворожої атаки збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника, а саме:

200 ударних БпЛА типу Shahed;

переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);

203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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