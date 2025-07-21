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Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1244 добу повномасштабної війни становлять 1 043 160 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

  • особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб;
  • танків – 11037 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23028 (+7) од;
  • артилерійських систем – 30637 (+54) од;
  • РСЗВ – 1444 (+1) од;
  • засоби ППО – 1199 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199);
  • крилаті ракети – 3515 (+0);
  • кораблі катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 55859 (+132);
  • спеціальна техніка – 3934 (+2).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що під час сьогоднішньої ворожої атаки збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника, а саме:

  • 200 ударних БпЛА типу Shahed; 
  • переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);
  • 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько