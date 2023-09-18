На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной

БПЛА был обнаружен на берегу моря у села Тюленово. Он расположен в 70 км от границы с Румынией. Министерство обороны страны направило на место спецгруппу для проверки БПЛА.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Болгарии.

Отмечается, что на севере Черноморского побережья Болгарии сегодня ночью обнаружили беспилотник с 82-мм миной. Кому принадлежит БПЛА, пока неизвестно.

"Сегодня ранним утром после сообщения о найденной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас, было активировано модульное формирование обезвреживания военно-морской базы в Варне. Объект обнаружили сегодня ночью в районе лодочной пристани в Тюленово", - говорится в сообщении Минобороны Болгарии.

Отмечается, что для выяснения происхождения найденного дрона выехала спецгруппа из пяти военных. После изучения объекта будет принято решение, куда его утилизировать.

Как пишет болгарские СМИ, беспилотник на берегу заметил местный житель. Он сфотографировал БПЛА и сообщил о находке экстренной службы.

Заметим, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину 24 ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Тюленево – населенный пункт страны-члены НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

"Смотрите, скажу неприятную но правду. Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только когда российские войска перейдут границу или будет нанесен прямой ракетный удар по территории НАТО. Пишу это, чтобы не было лишних иллюзий. И ожиданий. Эта война исключительно наша. Поэтому ожидать приятной неожиданности не стоит", - прокомментировал событие народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, в Румынии, которая также является членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски фрагментов ударных беспилотников, которые могли упасть на территории страны, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру коммуны Чаталкой.

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила. на противоположном берегу Дуная.