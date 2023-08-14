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В Румынии на берегу курортного города взорвалась морская мина (ВИДЕО)

На курорте у побережья Румынии в море взорвалась мина. Фото: mil.in.ua
На курорте у побережья Румынии в море взорвалась мина. Фото: mil.in.ua

Утром 14 августа вблизи курортного города Костинешти в Румынии взорвалась морская мина. Спасатели проверяют, есть ли в море еще одна мина, которая может дрейфовать в том же районе.

Об этом сообщает телеканал Digi24 .

Отмечается, что морская мина взорвалась после удара о пирс перед отелем Forum.

По информации местных властей, серьезных повреждений и разрушений нет, но в море может плавать еще одна мина.

Фото 2 — В Румынии на берегу курортного города взорвалась морская мина (ВИДЕО)
Фото: Digi24

Кроме того, в результате взрыва пострадал мужчина, пожаловавшийся на повреждение слуха, однако от госпитализации он отказался.

Также военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.

Заметим, это не первый случай, когда морские мины, которыми русские оккупанты наполнили Черное море, добираются до берегов Румынии.

В декабре 2022 года военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Ранее в Черном море на дрейфующей мине едва не подорвался корабль Военно-морских сил Румынии, пытаясь обезвредить ее в плохую погоду.

Автор:
Светлана Манько