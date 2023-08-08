В ВМС рассказали, реально ли защитить пляжи Одесской области от дрейфующих мин

Пляжи Одесского региона технически возможно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин. Для этого специалисты должны протралить акваторию пляжа и установить заграждения.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук на брифинге.

"Во-первых, необходимо протралить непосредственно акваторию определенного пляжа-она не такая большая и это вполне реально. Также есть соответствующие специалисты, в частности, мобильная группа по разминированию. На ее счету - уже более сотни разминирований - это те мины, которые выбросило на берег, или в прибойную зону. Соответственно, отработать это возможно", - отметил он.

По его словам, после этого необходимо выставить соответствующие боевые заграждения с сетками, чтобы опасные предметы не попадали в определенную часть прибрежной зоны.

Отдых на пляжах в Одесской области

В Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря.

Начальник областной военной администрации Олег Кипер уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи. В частности, он поручил оборудовать пляжи защитными сетками, которые делают невозможным попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями и средствами громкой речи, а поблизости должны быть укрытия.

Глава ОВА подчеркнул, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам.

Отметим при этом, что еще неделю назад руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что опасность от предметов, которые могут дрейфовать в море и относиться к побережью, "остается очень высокой".

Напомним, что полтора месяца назад к одесскому побережью принесло большое количество пресной воды вместе с растительностью, живыми и мертвыми животными, обломками зданий и техники, которые смыло в нижнем течении Днепра после подрыва 6 июня плотины Каховской гидроэлектростанции.

На одесских пляжах после этого обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию, так же как и на территориях Херсонской области, которые были затоплены после подрыва ГЭС.

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