У ВМС розповіли, чи реально захистити пляжі Одеської області від дрейфуючих мін

Пляжі Одеського регіону технічно можливо убезпечити від винесення на них дрейфуючих мін. Для цього спеціалісти мають протралити акваторію пляжу та встановити загородження.

Про це повідомив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу.

"По-перше, необхідно протралити безпосередньо акваторію певного пляжу - вона не така велика і це цілком реально. Також є відповідні фахівці, зокрема, мобільна група по розмінуванню. На її рахунку - вже більше сотні розмінувань - це ті міни, які викинуло на берег, або у прибійну зону. Відповідно, відпрацювати це можливо", - зазначив він.

За його словами, після цього необхідно виставити відповідні бойові загородження з сітками для того, щоб небезпечні предмети не потрапляли у певну частину прибережної зони.

Відпочинок на пляжах Одеської області

В Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. Зокрема, він доручив обладнати пляжі захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями та засобами гучного мовлення, а поблизу мають бути укриття.

Очільник ОВА наголосив, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Зазначимо при цьому, що ще тиждень тому керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що небезпека від предметів, які можуть дрейфувати морем і відноситися на узбережжя, "залишається дуже високою".

Нагадаємо, що півтора місяці тому до одеського узбережжя принесло велику кількість прісної води разом з рослинністю, живими та мертвими тваринами, залишками будівель, техніки тощо, які змило у нижній течії Дніпра після підриву 6 червня греблі Каховської гідроелектростанції.

На одеських пляжах після цього виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, так само як і на територіях Херсонської області, що були затоплені після підриву ГЕС.

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