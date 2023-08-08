На Одещині кафе та ресторанам дозволили працювати до 23:00

В Одеській області кафе та ресторанам дозволили працювати до 23:00. Щодо розважальних заходів залишаються колишні обмеження – дискотеки мають завершуватись до 22:00.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", - зазначив Кіпер.

Він додав, що обмеження залишаються щодо розважальних заходів.

"Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00!", - підкреслив голова Одеської ОВА.

За його словами, бізнес, у свою чергу, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Зауважимо, раніше в Одесі були запроваджені обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00.

Нагадаємо, в Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря. Як повідомив Олег Кіпер, він вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.