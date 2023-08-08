В Одесской области кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00. По развлекательным мероприятиям остаются прежние ограничения – дискотеки должны завершаться до 22:00.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - отметил Кипер.

Он добавил, что ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.

"Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!" - подчеркнул глава Одесской ОВА.

По его словам, бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Отметим, ранее в Одессе были введены ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

Напомним, в Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря. Как сообщил Олег Кипер, он уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляже.