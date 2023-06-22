В Черкасской области ввели ограничения для заведений общественного питания и досуга

В Черкасской области ограничили общий режим работы заведений общепита и досуга.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, с 22 июня по всей Черкасской области будет действовать общий режим работы заведений общественного питания и досуга.

"Они должны закрываться не позже 22:00. Без исключений", - подчеркнул Табурец.

Он добавил, что такое решение было принято совместно с милицией и военным командованием.

"Все – ради вашей безопасности и правопорядка в условиях вооруженной агрессии РФ. Рассчитываем на ваше понимание", - подчеркнул Табурец.

Он напомнил также, что комендантский час в области действует ежедневно с 00:00 до 4:00.

Напомним, в Одессе также введены ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

А в Киевской области все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позже 21:00.