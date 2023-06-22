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На Черкащині ввели обмеження для закладів громадського харчування та дозвілля
У Черкаській області обмежили загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, з 22 червня по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля.
"Вони мають зачинятися не пізніше 22.00. Без винятків", - підкреслив Табурець.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що таке рішення було ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.
"Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії РФ. Розраховуємо на ваше розуміння", - підкреслив Табурець.
Він нагадав також, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.
Нагадаємо, в Одесі також запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00.
А у Київській області всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.