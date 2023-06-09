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На Київщині обмежили час проведення розважальних заходів
У Київській області всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.
Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Як зазначається, комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00.
"Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу", - зазначили у адміністрації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В ОВА нагадали, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану.
Перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.
Джерело фото: ua.depositphotos.com