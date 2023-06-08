"Застуканий" біля ресторану. Кличко звільнив чиновника КМДА, якого помітили під час комендантської години

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву на звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили біля ресторану під час комендантської години. Про це очільник столиці повідомив у Telegram.

Також Кличко опублікував розпорядження, яким звільнив Никоряка з посади.

Виконувати обовʼязки директора департаменту буде заступниця директора – Ірина Черненко.

Розпорядження про звільнення Олександра Никоряка. Фото: Віталій Кличко / Telegram

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" зафільмувало в Києві два заклади, які працюють у комендантську годину, – "Біаріц" та Frou Frou. Біля ресторанів журналісти помітили забудовників, чиновників та спортсменів. Серед них був і Олександр Никоряк.

Після цього Кличко пообіцяв звільнити Никоряка, зазначивши, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність.