Кличко обіцяє звільнити чиновника КМДА, якого застали біля ресторану під час комендантської години

Директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого помітили на виході з ресторану під час комендантської години, буде звільнено.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", - зазначив він.

Кличко додав, що сказав Никоряку писати заяву на звільнення.

"До правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину", - наголосив він.

Раніше видання "Українська правда" повідомляло, що у комендантську годину у Києві працюють два заклади - Біаріц та Frou Frou. Біля ресторанів журналісти помітили забудовників, чиновників та спортсменів. Серед них був і Олександр Никоряк.

Нагадаємо, у Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00.