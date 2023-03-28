Виручка барів у Києві зросла на 16%. Так вплинуло скорочення комендантської години

Виручка барів у Києві у неділю, 26 березня, зросла на 16% у порівнянні із неділею 19 березня. За прогнозами, дохід закладів найближчого тижня ще підніметься. Такі дані власного дослідження наводить українська компанія з автоматизації закладів Poster.

"Ми пов’язуємо це зі скороченням комендантської години. А також прогнозуємо, що за тиждень показник зросте, бо наразі ще не всі бари встигли перейти на подовжений режим", — заявив Родіон Єрошек, CEO та співзасновник Poster.

Родіон Єрошек пояснив, що саме бари постраждали найбільше у перші місяці війни. До середини травня продавати алкоголь у київських барах можна було лише до 16:00, що паралізувало існування більшості закладів.

"З 16 травня продавати алкоголь у столиці дозволили до 22:00. Тільки завдяки цьому київські бари змогли збільшити виручку на 58% у перші дні послаблення”, – додав він.

Зазначимо, 3 27 березня 2023 року у Києві алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволяють продавати з 11:00 до 21:00. У КМДА пояснили, що таке рішення допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

Нагадаємо, 26 березня 2023 року у Києві скоротили комендантську годину. Згідно документа, тепер вона діятиме у столиці з 00:00 до 05:00 щодня. Громадський транспорт ходитиме довше. Зокрема, наземний транспорт працюватиме з 5:30 до 23:30, метрополітен - з 6:00 до 23:00, а фунікулер - з 7:00 до 22:00.

24 березня 2023 року скоротили комендантську годину на Херсонщині. Обмеження пересування діятимуть з 20:00 та триватиме до 6:00.

Водночас у Сумській області наразі не збираються скорочувати комендантську годину. Місцева влада пояснила, що Сумщина межує з Росією, через що зменшувати час комендантської години не варто.