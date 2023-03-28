Выручка баров в Киеве выросла на 16%. Так повлияло сокращение комендантского часа

Выручка баров в Киеве в воскресенье, 26 марта, выросла на 16% по сравнению с воскресеньем 19 марта. По прогнозам, доход заведений в ближайшую неделю еще поднимется. Такие данные собственного исследования приводит украинская компания по автоматизации заведений Poster.

"Мы связываем это с сокращением комендантского часа. А также прогнозируем, что через неделю показатель вырастет, потому что пока еще не все бары успели перейти на удлиненный режим", — заявил Родион Ерошек, CEO и соучредитель Poster.

Родион Ерошек объяснил, что именно бары пострадали больше всего в первые месяцы войны. До середины мая продавать алкоголь в киевских барах можно было только до 16:00, что парализовало существование большинства заведений.

“С 16 мая продавать алкоголь в столице разрешили до 22:00. Только благодаря этому киевские бары смогли увеличить выручку на 58% в первые дни ослабления", – добавил он.

Напомним, 3 27 марта 2023 года в Киеве алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешают продавать с 11:00 до 21:00. В КГГА объяснили, что такое решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

Напомним, 26 марта 2023 года в Киеве сократили комендантский час. Согласно документу, теперь ограничения будут действовать в столице с 00:00 до 05:00 каждый день. Общественный транспорт будет ходить дольше. В частности, наземный транспорт будет работать с 5:30 до 23:30, метрополитен – с 6:00 до 23:00, а фуникулер – с 7:00 до 22:00.

24 марта 2023 сократили комендантский час в Херсонской области. Ограничения передвижения будут действовать с 20:00 и продолжаться до 6:00.

В то же время в Сумской области пока не собираются сокращать комендантский час. Местные власти объяснили, что Сумская область граничит с Россией, из-за чего уменьшать время комендантского часа не стоит.