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В Херсонской области сократили комендантский час
Херсонская областная военная администрация решила сократить продолжительность комендантского часа в регионе. Как говорится в сообщении ОВА, с 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлится до 6:00.
"Планируйте свой день, учитывая это. Поскольку во время комендантского часа передвигаться и находиться на улицах населенных пунктов строго запрещено", - напоминают в обладминистрации.
Отметим, что после деоккупации правобережной части области 16 ноября 2022 года было объявлено о введении комендантского часа с 19:00 до 6:30 утра. Таким образом, комендантский час сокращен на полтора часа.
При этом недавно на несколько дней - с 13 по 17 марта - его даже расширяли на два часа (он длился с 17:00 до 6:30), что власти объясняли проведением в области "возможных контрдиверсионных мероприятий".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что комендантский час сокращается на один час в Киеве с 26 марта. А еще с 1 марта сокращенный до 0:00-5:00 комендантский час действует на территории Одесской области.
Источник фото: ua.depositphotos.com