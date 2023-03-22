На Херсонщині скоротили комендантську годину

Херсонська обласна військова адміністрація вирішила зменшити тривалість комендантської години в регіоні. Як ідеться у повідомленні ОВА, з 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00.

"Плануйте свій день враховуючи це. Адже під час комендантської години пересуватися та знаходитися на вулицях населених пунктів суворо заборонено", - нагадують в обладміністрації.

Зазначимо, що після деокупації правобережної частини області 16 листопада 2022 року було оголошено про запровадження комендантської години з 19:00 до 6:30 ранку. Таким чином, наразі комендантську годину скорочено на півтори години.

При цьому нещодавно на декілька днів - з 13 по 17 березня - її навіть розширювали на дві години (вона тривала з 17:00 до 6:30), що влада пояснювала проведенням в області "можливих контрдиверсійних заходів".

Нагадаємо також, що комендантська година скорочується на одну годину в Києві з 26 березня. А ще з 1 березня скорочена до 0:00-5:00 комендантська година діє на території Одеської області.

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