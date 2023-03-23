В Сумской ОВА объяснили, почему не будут смягчать комендантский час

В Сумской области пока не собираются сокращать комендантский час. Как сообщают в областной военной администрации, об этом заявил на брифинге командир оперативно-тактической группировки "Сумы" Василий Осипчук.

"Мы – пограничная область. Я считаю, что комендантский час с 23:00 до 4:00 позволяет обеспечить безопасность в области. И сокращать его продолжительность не нужно", – отметил он.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника ОВА Тарас Савченко поблагодарил командира ОТУ за эту позицию, указав, что власти не могут пойти на полную либерализацию по комендантскому часу или ограничений по алкоголю – как по причине ситуации с безопасностью, так и по психологической.

"Мы понимаем, что началась весна, стало теплее, но в стране война. И гуляния в клубах и барах до утра с алкогольными напитками – это действительно не ко времени. Тем более, что у людей сейчас на руках много оружия, и могут быть разные ситуации. Поэтому нельзя принимать популистские решения. Мы абсолютно поддерживаем военных: ослаблять ограничения как по алкоголю, так и по продолжительности комендантского часа не нужно", - сказал он.

Напомним, что с 24 марта сокращается комендантский час в Херсонской области: он будет длиться с 20:00 до 6:00. Кроме того, с 26 марта в Киеве, где комендантский час значительно короче, его сократили еще один час - до 0:00-5:00. При этом еще 1 марта такое же решение начало действовать на территории Одесской области.

Отметим, однако, что еще совсем недавно, 8 марта, в Киевской городской военной администрации заявляли, что сократить комендантский час в столице не могут по причинам безопасности.