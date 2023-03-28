В Ивано-Франковской области изменят время комендантского часа: названа дата

В Ивано-Франковской области с 29 марта сократят комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, такое решение было принято 28 марта во время заседания Совета обороны области.

Она сообщила, что провела опрос в своем Telegram-канале по поводу необходимости сокращения продолжительности комендантского часа. В нем приняли участие более 21 тысячи человек, 84% из которых поддержали сокращение комендантского часа.

"Уже с завтрашнего дня комендантский час в области продлится с 00:00 до 05:00 утра", - отметила Онищук.

Напомним, с 26 марта комендантский час сократили в Киевской области. Теперь он действует ежедневно с 00:00 до 05:00.