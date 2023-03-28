В Івано-Франківській області змінять час комендантської години: названа дата

В Івано-Франківській області з 29 березня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, таке рішення прийняли 28 березня під час засідання Ради оборони області.

Вона повідомила, що провела опитування в своєму Telegram-каналі щодо необхідності скорочення тривалості комендантської години. В ньому взяли участь понад 21 тисяча людей, 84% з яких підтримали скорочення комендантської години.

"Вже від завтрашнього дня комендантська година в області триватиме з 00:00 до 05:00 ранку", - зазначила Онищук.

Нагадаємо, із 26 березня комендантську годину скоротили в Київській області.Тепер вона діє щодня з 00:00 до 05:00.