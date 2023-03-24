В Київській області скоротять комендантську годину

Із 26 березня в Київській області скорочується комендантська година — вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Про це 24 березня повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

У зв'язку зі скороченням комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

"Звертаюся до жителів Київщини. Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема комендантської години. Наша з вами глобальна задача – зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників", – сказав т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві також з 26 березня 2023 року. Згідно документу, комендантська година у столиці діятиме так само з 00:00 до 05:00 щодня.

Через це в Києві буде продовжено час роботи громадського транспорту. Зокрема, наземний транспорт працюватиме з 5:30 до 23:30, метрополітен - з 6:00 до 23:00, а фунікулер - з 7:00 до 22:00.

Зауважимо, що саме 26 березня о 3-й годині ранку за київським часом в Україні скасовується дія зимового часу, через що годинник потрібно буде перевести на 1 годину вперед.