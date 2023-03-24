В Киевской области сократят комендантский час

С 26 марта в Киевской области сокращается комендантский час — он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В связи с сокращением комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше. Пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 вечером.

"Обращаюсь к жителям Киевщины. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", – сказал и.о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве также с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час в столице будет действовать также с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Поэтому в Киеве будет продлено время работы общественного транспорта. В частности, наземный транспорт будет работать с 5:30 до 23:30, метрополитен – с 6:00 до 23:00, а фуникулер – с 7:00 до 22:00.

Отметим, что именно 26 марта в 3 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие зимнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час вперед.