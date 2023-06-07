Кличко обещает уволить чиновника КГГА, которого застали возле ресторана во время комендантского часа

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, который был замечен на выходе из ресторана во время комендантского часа, будет уволен.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность", - отметил он.

Кличко добавил, что сказал Никоряку писать заявление на увольнение.

"К правоохранительным органам обращаюсь еще раз по контролю и привлечению к ответственности развлекательных заведений и общепита за их работу в комендантский час", - подчеркнул он.

Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что в комендантский час в Киеве работают два заведения - Биариц и Frou Frou. У ресторанов журналисты заметили застройщиков, чиновников и спортсменов. Среди них был и Александр Никоряк.

Напомним, в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00.