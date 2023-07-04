В Черном море возле Одессы вода соответствует нормам

В Одессе проверили состояние воды из Черного моря, которая была загрязнена в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Отобранные пробы морской воды не вызвали замечаний специалистов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Отмечается, что специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) отобрали 3 июля пробы морской воды на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана.

"По показателям состава и свойств отвечают нормам", – подчеркивают в Одесском горсовете.

Кроме того, по информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", в отобранных пробах питьевой воды нестандартные пробы не обнаружены.

Также по результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает всем нормам.

Разрешат ли купаться на пляжах Одессы, в горсовете не сообщают.

Заметим, в акватории Черного моря из-за теракта врага на Каховской ГЭС остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций.

Ранее все пляжи Одессы сочли непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.