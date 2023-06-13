На пляжах Одессы нашли сальмонеллу и кишечную инфекцию

В акватории Черного моря в Одесском районе обнаружены три пробы воды с сальмонеллой и кишечной инфекцией. Об этом сообщает Одесская областная военная администрация со ссылкой на руководителя департамента экологии Павла Булановича. Так, инфекцию обнаружили в Одессе на пляже "Ланжерон", на 16 станции Большого Фонтана, а также в соседнем городе Черноморск.

В свою очередь Госпродпотребслужба, как заявила руководительница ведомства Анжела Ткаченко, усилила стабилизационные мероприятия в Одесской области. Отмечается, что за 10-11 июня было не допущено к обращению более 200 кг рыбы, которая не соответствовала требованиям законодательства.

Государственный ветеринарно-санитарный контроль за оборотом пищевых продуктов растительного и животного происхождения ныне осуществляют 56 государственных лабораторий. Уже проверены рынки в Татарбунарах, Сарате и селе Маяки, и нарушений там не обнаружено.

В ближайшее время планируется проведение комплексных проверок рынков на территории Одессы и других населенных пунктов области, а именно в Измаильском и Белгород-Днестровском районах, которые выходят на акваторию Черного моря. Кроме того, Госпродпотребслужба будет контролировать цены на бутилированную воду. Пока их повышение не фиксируется.

В то же время по данным представителя региональной экоинспекции Николая Слизовского, по сей день сохраняется резкое падение солености моря и превышение уровня железа в воде, впрочем, ситуация стала стабилизироваться. Отметим, что 11 июня Госэкоинспекция сообщала о падении солености воды на одесском побережье почти в три раза.

Одесская ОВА также напоминает о временном запрете посещения пляжей, использования воды, рыбалки и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный Буг и в Бугском лимане. Власти уверяют, что ситуация под контролем, однако указывают на минную опасность и угрозу инфекционных заболеваний.

Напомним, что к одесскому побережью в последние дни принесло большое количество пресной воды вместе с растительностью, живыми и мертвыми животными, остатками зданий, техники и так далее, которые смыло в нижнем течении Днепра после подрыва 6 июня плотины Каховской гидроэлектростанции.

Ранее во вторник в ДЭИ также заявили о случаях обнаружения холерной и кишечной палочек на территориях Херсонской области, которые были затоплены после подрыва ГЭС.