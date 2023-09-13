В Румынии после ночной атаки РФ по Одесщине снова нашли обломки дрона

В Румынии снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА. Если это подтвердится, это будет третий такой инцидент на территории НАТО за последние дни.

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Об этом пишет Reuters .

Как сообщает Минобороны Румынии, после атак российских беспилотников на украинский порт Измаил сегодня, 13 августа, были обнаружены остатки БПЛА.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, над Одесской силы ПВО этой ночью сбили 32 БПЛА типа "Shahed-131/136".

Отмечается, что обломки дрона были разбросаны на площади несколько десятков метров в районе городов Нуфарул и Виктория в уезде Тулча – в 14 км от границы с Украиной.

Ранее обломки дрона уже падали на территорию Румынии. После этого у границы с Украиной начали строить бетонные бомбоубежища, а румынам сегодня ночью отправили сообщение об угрозе.

По словам полковника Евгения Чирице, сигнал тревоги RO-Alert сработал около 3:00 ночи и был направлен на таможенную зону Галац Рутьер в направлении Джурджулешты.

Известно, что тревога звучала в восьми населенных пунктах.

Как отмечает издание, нападения на речные порты Украины, расположенные всего в сотне метров от границы с Румынией, повысили риски безопасности для НАТО, члены которой имеют обязательства по взаимной обороне.

Это уже третий случай за последние дни, когда фрагменты БПЛА находят на территории Румынии.

Так, 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски фрагментов ударных беспилотников, которые могли упасть на территории страны, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плаура коммуны Чаталкьей.

Напомним, что после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии, включая Йоханниса, сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенного непосредственно напротив Измаила на противоположном берегу Дуная.