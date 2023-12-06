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Перевозчики Словакии выразили новые угрозы блокирования границы
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецке – Ужгород". Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба организации.
Там отметили, что путь к возобновлению системы разрешений для украинских перевозчиков непрост, но союз считает неприемлемым то, что текущая ситуация до сих пор существует.
"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецке – Ужгород" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Ожидается, что 7 декабря Министр транспорта Словакии Йозеф Раж встретится с представителями союза для обсуждения проблемы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Блокада границы: требования протестующих
Протесты на границе с Украиной начались 6 ноября в Польше. Местные перевозчики заблокировали движение грузовиков на нескольких пунктах пропуска. Причиной указали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Перевозчики Словакии поддержали польских коллег и устроили "тестовую" блокаду на пункте "Вишне Немецкое" 16 ноября. Тогда акция длилась один час.
Через несколько дней спустя, 21 ноября, там началась новая забастовка. Но уже утром 22-го ГПСУ сообщила о разблокировке границы.
Позднее блокировка пункта повторилась и продолжалась с 1 по 5 декабря. Перед стартом акции протестующие пообещали, что не будут блокировать перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, горючего и охлажденных грузов.