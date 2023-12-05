Заступились за Украину: страны Балтии выразили демарш Польши из-за ситуации на границе

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады границы с Украиной, поскольку действия протестующих подрывают способность украинской стороны воевать с Россией. Об этом сообщает ERR.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Эстонии, вопрос ситуации на границе неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", – сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

Она добавила, что Эстония продолжит усилия по поиску решения с новым польским правительством.

Страйк в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Несколько дней назад стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокировке границы. Например, пункт пропуска "Угринов – Долгобычов" открыли для проезда пустых грузовиков. А в системе "єЧерга", согласно договоренностям, должны появиться отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск" и "Краковец – Корчова".

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины. Однако правительство в Польше в скором времени может измениться: хоть на парламентских выборах победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции.