- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Заступились за Украину: страны Балтии выразили демарш Польши из-за ситуации на границе
Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады границы с Украиной, поскольку действия протестующих подрывают способность украинской стороны воевать с Россией. Об этом сообщает ERR.
В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.
Как отметили в Министерстве иностранных дел Эстонии, вопрос ситуации на границе неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.
"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", – сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Она добавила, что Эстония продолжит усилия по поиску решения с новым польским правительством.
Страйк в Польше: требования протестующих
6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".
Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.
Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.
Несколько дней назад стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокировке границы. Например, пункт пропуска "Угринов – Долгобычов" открыли для проезда пустых грузовиков. А в системе "єЧерга", согласно договоренностям, должны появиться отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск" и "Краковец – Корчова".
В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обещал инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины. Однако правительство в Польше в скором времени может измениться: хоть на парламентских выборах победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции.