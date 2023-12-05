Заступилися за Україну: країни Балтії висловили демарш Польщі через ситуацію на кордоні

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі демарш через блокаду кордону з Україною, оскільки дії протестувальників підривають здатність української сторони воювати з Росією. Про це повідомляє ERR.

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У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ Естонії, питання ситуації на кордоні неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємось, що рішення буде знайдено у найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією", – сказала прессекретарка МЗС Естонії Бріта Кікас.

Вона додала, що Естонія продовжить зусилля з пошуку рішення з новим польським урядом.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Кілька днів тому стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Наприклад, пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкрили для проїзду порожніх вантажівок. А в системі "єЧерга", згідно з домовленостями, мають зʼявитися окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".

Своєю чергою премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обіцяв ініціювати на рівні ЄС відновлення дозволів на вантажні перевезення для України. Однак уряд у Польщі незабаром може змінитися: хоч на парламентських виборах перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції.