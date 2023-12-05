Гетманцев озвучив втрати бюджету через страйк на кордоні з Польщею

Унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а бюджет недоотримав 9,3 млрд гривень. Про це 5 грудня заявив очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Як зазначив нардеп, українські перевізники заявили про втрати у 400 млн євро лише за перші два тижні цієї блокади.

"А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні", – висловився він.

За словами Гетманцева, наразі внаслідок страйку польських перевізників українська митниця має недовиконання плану на 19%, хоча в жовтні було перевиконання.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Кілька днів стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Наприклад, пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкрили для проїзду порожніх вантажівок. А в системі "єЧерга", згідно з домовленостями, мають зʼявитися окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".