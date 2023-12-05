Гетманцев озвучил потери бюджета из-за забастовки на границе с Польшей

В результате блокирования украинско-польской границы экспорт через эти пункты пропуска снизился на 40%, а бюджет недополучил 9,3 млрд гривен. Об этом 5 декабря заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире общенационального телемарафона.

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Как отметил нардеп, украинские перевозчики заявили о потерях в 400 млн евро только за первые две недели этой блокады.

"А если говорить о бюджете, то по результатам ноября можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 млрд грн от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия и которые нам нам сегодня нужны", - выразился он.

По словам Гетманцева, в результате забастовки польских перевозчиков украинская таможня имеет недовыполнение плана на 19%, хотя в октябре было перевыполнение.

Страйк в Польше: требования протестующих

6-го ноября польские перевозчики начали страйк на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорохуск" и "Рава-Русская – Хребенне", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика – Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Несколько дней стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокировке границы. Например, пункт пропуска "Угринов – Долгобычов" открыли для проезда пустых грузовиков. А в системе "єЧерга", согласно договоренностям, должны появиться отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорохуск" и "Краковец – Корчова".