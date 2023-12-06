Перевізники Словаччини висловили нові погрози щодо блокування кордону

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород". Про це 5 грудня повідомила пресслужба організації.

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Там зазначили, що шлях до відновлення системидозволів для українських перевізників не є простим, але спілка вважає неприйнятним те, що поточна ситуація досі існує.

"Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що 7 грудня міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж зустрінеться з представниками спілки для обговорення проблеми.

Блокада кордону: вимоги протестувальників

Протести на кордоні з Україною розпочалися 6 листопада в Польщі. Місцеві перевізники заблокували рух для вантажівок на кількох пунктах пропуску. Причиною вони вказали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Перевізники Словаччини підтримали польських колег і влаштували "тестову" блокаду на пункті "Вишнє Нємецьке" 16 листопада. Тоді акція тривала одну годину.

Через кілька днів потому, 21 листопада, там розпочався новий страйк. Але вже вранці 22-го ДПСУ повідомила про розблокування кордону.

Пізніше блокування пункту повторилося і тривало з 1 по 5 грудня. Перед стартом акції протестувальники пообіцяли, що не блокуватимуть перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.