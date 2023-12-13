Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" розблоковано, але черга з вантажівок залишається великою

Пункт пропуску на кордоні між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" повністю відкритий для проїзду. Рух вантажівок відбувається без перешкод, але черга спостерігається і досі. Очікується, що на проїзд всіх вантажівок із черги знадобиться більше доби.

Про це повідомляє RMF24.

Поліція Хелма повідомила ввечері у вівторок 12 грудня, що вантажівку, яка мала проблеми на розвороті біля КПП і ускладнювала проїзд, вже прибрали, і тепер рух на кордоні України відбувається без перешкод.

На той час у черзі на в’їзд в Україну очікувало близько 700 вантажівок.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня польські протестувальники знову заблокували проїзд біля пункту пропуску "Дорогуськ" після його розблокування вдень. Дорогу було перекрито нібито несправною вантажівкою з транспарантом акції протесту.

Страйки перевізників: що вимагають протестувальники

6 листопада польські перевізники почали акцію протесту на кордоні з Україною. Вони фактично заблокували кордон для вантажівок на декількох пунктах пропуску, зокрема, "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне".

Серед причин свого страйку організатори назвали збільшення конкуренції після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Вони вимагають повернути дозвільну систему для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Польських протестувальників підтримали їх колеги зі Словаччини. Вони вже декілька разів блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок 12 грудня у черзі на пункті пропуску "Ужгород" у напрямку України стояли понад 600 вантажівок.