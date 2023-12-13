Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" разблокирован, но очередь из грузовиков остается большой

Пункт пропуска на границе между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" полностью открыт для проезда. Движение грузовиков происходит беспрепятственно, но очередь наблюдается до сих пор. Ожидается, что на проезд всех грузовиков из очереди понадобится больше суток.

Об этом сообщает RMF24.

Полиция Хелма сообщила вечером во вторник 12 декабря, что грузовик, который имел проблемы на развороте возле КПП и усложнял проезд, уже убрали, и теперь движение на границе Украины происходит беспрепятственно.

На то время в очереди въезда в Украину ожидали около 700 грузовиков.

Напомним, вечером 11 декабря польские протестующие снова заблокировали проезд возле пункта пропуска "Дорогуск" после его разблокировки днем. Дорога была перекрыта якобы неисправным грузовиком с транспарантом акции протеста.

Забастовки перевозчиков: что требуют протестующие

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста на границе с Украиной. Они фактически заблокировали границу для грузовиков на нескольких пунктах пропуска, в частности, "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное".

Среди причин забастовки организаторы назвали увеличение конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Они требуют вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененную с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Польских протестующих поддержали их коллеги из Словакии. Они уже несколько раз блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро 12 декабря в очереди на пункте пропуска "Ужгород" в направлении Украины стояли более 600 грузовиков.