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Польские протестующие после возобновления движения снова перекрыли трассу у КПП "Дорогуск" (ФОТО, ВИДЕО)
Протестующие, требующие возврата к разрешительной системе допуска в Польшу для украинских перевозчиков, вечером 11 декабря снова заблокировали проезд около пункта пропуска "Дорогуск" после его разблокирования днем.
Об этом сообщил в своем X (Twitter) организатор акции, лидер партии "Конфедерация" в Люблинском воеводстве Рафал Меклер. По его словам, "это будет долгая ночь". Дорога же была перекрыта якобы неисправным грузовиком с транспарантом акции протеста.
"Как можно видеть, машина плохо отреагировала на оскорбления и средние пальцы украинских водителей. [Такая вот она] - злоба неодушевленных предметов", - ехидно прокомментировал Меклер.
Судя по опубликованным участниками акции видео, в ответ на попытки заблокировать дорогу грузовиками на место прибыл спецназ полиции с дубинками и щитами. Впрочем, о стычках между сторонами не сообщается.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Временная разблокировка границы
Отметим, что ранее в понедельник глава гмины Дорогуск Войцех Сава решил отозвать разрешение на протест перевозчиков на границе, придя на акцию и зачитав это решение. По данным полиции, протестующие самовольно покинули место блокировки, заявив, что будут оспаривать решение главы общины. В свою очередь Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственная пограничная служба Украины сообщили о разблокировании движения грузовиков.
1 декабря, напомним, стало известно, что правительства Украины и Польши согласовали шаги по разблокированию границы. После этого в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" открыли проезд пустых грузовиков в направлении Польши. Также быстрый проезд таких грузовиков договорено ввести в пунктах "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчова".
Напомним, польские перевозчики еще с 6 ноября начали блокировать работу КПП "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном" безвиз" с ЕС. Позже поляки заблокировали также и КПП "Шегини – Медыка".
Смена власти в Польше
Отметим также, что ранее в Мининфраструктуры Украины заявили, что будут обсуждать разблокирование границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны, которое будет сформировано по результатам состоявшихся 15 октября парламентских выборов.
Хотя на них наибольшее количество голосов получила провластная партия "Право и справедливость", этого оказалось недостаточно для формирования однопартийного правительства, а коалиционное ей формировать оказалось не с кем. 11 декабря Сейм не смог выразить вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого, и оно, соответственно, ушло в отставку.
Новым премьер-министром, как и ожидалось, стал Дональд Туск, которого поддержали три оппозиционных блока ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые"). Персональный же состав нового правительства должен быть утвержден парламентом во вторник.
Напомним, что Туск уже занимал должность премьера в 2007-2014 годах, а в 2014-2019 годах был председателем Европейского совета, то есть главным чиновником в Евросоюзе (после Туска им стал бельгиец Шарль Мишель).