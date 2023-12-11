Польські протестувальники після поновлення руху знову перекрили трасу біля КПП "Дорогуськ" (ФОТО, ВІДЕО)

Протестувальники, що вимагають повернення дозвільної системи допуску в Польщу для українських перевізників, ввечері 11 грудня знову заблокували проїзд біля пункту пропуску "Дорогуськ" після його розблокування вдень.

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Про це повідомив у своєму X (Twitter) організатор акції, лідер партії "Конфедерація" у Люблінському воєводстві Рафал Меклер. За його словами, "це буде довга ніч". Дорогу ж було перекрито нібито несправною вантажівкою з транспарантом акції протесту.

"Як можна бачити, машина погано відреагувала на образи та середні пальці українських водіїв. [Така от вона] - зловмисність неживих предметів", - єхидно прокоментував Меклер.

Судячи з опублікованих учасниками акції відео, у відповідь на спроби заблокувати дорогу вантажівками на місце прибув спецназ поліції з кийками та щитами. Втім, про сутички між сторонами не повідомляється.

Policja przeprowadza drogą pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, na co policja ustawiła kordon z tarcz.

Polska 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

Тимчасове розблокування кордону

Зазначимо, що раніше в понеділок голова гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив відкликати дозвіл протест перевізників на кордоні, прийшовши на акцію та зачитавши це рішення. За даними поліції, протестувальники самовільно залишили місце блокування, заявили, що оскаржуватимуть рішення очільника громади. В свою чергу, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і Державна прикордонна служба України повідомили про розблокування руху вантажівок.

1 грудня, нагадаємо, стало відомо, що уряди України та Польщі погодили кроки для розблокування кордону. Після цього в пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" відкрили проїзд порожніх вантажівок в напрямку Польщі. Також швидкий проїзд таких вантажівок домовлено запровадити у пунктах "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова".

Нагадаємо, польські перевізники ще з 6 листопада почали блокувати роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Пізніше поляки заблокували також і КПП "Шегині - Медика".

Зміна влади у Польщі

Зазначимо також, що раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни, який буде сформовано за результатами парламентських виборів, що відбулися 15 жовтня.

Хоча на них найбільшу кількість голосів отримала провладна партія "Право і справедливість", цього виявилося недостатньо для формування однопартійного уряду, а коаліційний їй формувати виявилося ні з ким. 11 грудня Сейм не зміг висловити вотум довіри уряду Матеуша Моравецького, і той, відповідно, пішов у відставку.

Новим прем'єр-міністром, як і очікувалося, став Дональд Туск, якого підтримали три опозиційні до цього блоки ("Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Лівиця"). Персональний склад нового уряду має бути затверджений парламентом у вівторок.

Нагадаємо, що Туск вже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках, а у 2014-2019 роках був головою Європейської ради, тобто найвищим посадовцем у Євросоюзі (після Туска ним став бельгієць Шарль Мішель).