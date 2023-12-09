Страйк польських перевізників: євродепутати закликають владу Польщі і ЄС розблокувати кордон з Україною

Європейські депутати закликала президента Польщі Анджея Дуду та керівників інституцій ЄС вжити заходів для припинення блокування польськими перевізниками кордону з Україною.

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Про це повідомив литовський євродепутат Андрюс Кубілюс.

"Депутати Європейського парламенту закликають президента Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів, щоб припинити триваючу блокаду польських перевізників прикордонних переходів на кордоні з Україною", - зазначив він

За його словами, на карту поставлена солідарність ЄС з Україною, яка веде війну, захищаючи європейські цінності.

Кубілюс також оприлюднив текст звернення до керівництва Польщі та ЄС.

У ньому наголошується, що блокування кордону послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки потрібне військове обладнання та товари перевозяться через Польщу.

Також блокується доставка гуманітарних вантажів від європейських організацій та волонтерів.

Європейські політики порівняли ситуацію на кордоні між Польщею та Україною з блокадою, яку організувала країна-агресор Росія, перекривши вільний доступ до українських портів на Чорному морі.

«Неспроможність польського уряду вжити заходів, щоб покласти цьому край, фактично ганьбить людей у всьому ЄС, включаючи Польщу», – підкреслюють автори звернення.

Вони називають ситуацію «неприйнятною» і такою, що служить інтересам Кремля та серйозно шкодить репутації не лише Польщі, а й усього Європейського Союзу.

«Ми не можемо мовчки стояти осторонь, коли найважливіша європейська чеснота - солідарність, солідарність із Україною - зазнає шкоди», – підкреслюють євродепутати.

Вони наголошують, що рішення щодо спрощення доступу українських вантажівок до ЄС було ухвалено на рівні блоку, тому дії для вирішення проблеми також мають вживатися на рівні ЄС.

Нагадаємо, у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Раніше в Мінінфраструктури України заявили, що обговорюватимуть розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Хоч на парламентських виборах у Польщі перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду. Реальна зміна уряду в Польщі очікується в середині грудня. Новим очільником уряду станеДональд Туск.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.