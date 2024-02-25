Союз з Польщею важливий, але ми будемо захищати наш бізнес, - Зеленський про протести фермерів

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Польщі здатна вирішити проблему страйків на кордоні, оскільки "люди там розумні і вони розберуться", а прем'єри обох країн знайдуть потрібні рішення. Якщо цього не станеться, то українська влада буде захищати своїх аграріїв.

Про це він розповів під час прес-конференції.

Зеленський наголосив, що з блокувати кордони і таким чином використовувати Україну як важіль тиску на Європейську комісію не можна.

"Використовувати Україну як тиск на європейські інституції - це просто несправедливо. Ось про що я говорю. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки [для вирішення проблеми із страйками - ред]. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться то ми будемо захищати наш бізнес", - сказав він.

Зеленський також назвав ситуацію, яка відбувається на україно-польському кордоні політичним питанням та наголосив, що не бажає, щоб між народами двох країн виник кордон.

"З квітня місяця я говорю, що це політичне питання. Наше українське суспільство і деякі медіа критикували [поляків - ред]. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі, але я хотів би сказати, що ми вдячні польському суспільству, яке з самого початку підтримувало українців. І це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики робили зараз цей кордон який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю", - наголосив президент.

Він додав, що спілкується з польським колегою та підтримує цілком робочі стосунки з прем’єром Польщі Дональдом Туском.

"У нас з Туском робочі відносини і у прем’єр-міністра [України Дениса Шмигаля – ред ] теж. І ці зустрічі були. З Дудою була нещодавно зустріч (…) і також з Урсулою фон дер Ляєн", - додав Зеленський.

У Польщі не поспішають зустрітися з Зеленським

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні сьогодні не відбулася.

"Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - написав Шмигаль.