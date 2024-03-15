Масленица-2024: сколько стоят продукты для блинов

Приготовление блинов по стандартному рецепту на Масленицу в марте 2024 года обойдется для кошельков украинцев в среднем дороже на 20%, чем в прошлом году.

Об этом сообщают специалисты всеукраинского сервиса доставки Zakaz.ua.

Они проанализировали, как изменились в супермаркетах в текущем году цены на основные составляющие продукты для приготовления блинов.

Как правило, для рецепта традиционных тонких блинов необходимы следующие продукты: яйца, сахар, молоко, мука, соль и растительное или сливочное масло для жарки блюда на сковороде.

Выяснилось, что самым дорогим ингридиентом в составе блинов является сливочное масло жирностью 72%, которое стоит в среднем на полках супермаркетов 80,89 грн за пачку весом 180-200 г. По сравнению с прошлогодней ценой в марте стоимость продукта выросла на 16% .

Однако больше всего подскочила за год цена на молоко и сахар — на 46% и 25% соответственно. Молоко жирностью 2,5% и объемом 900 мл стоит 45 грн. В свою очередь, килограмм сахара сейчас стоит около 53 грн, тогда как в 2023 году цена составляла 42 грн/кг.

Меньше всего изменились цены на муку и подсолнечное масло. Килограмм муки стоит в супермаркетах в среднем 23 грн (+9%), а бутылка рафинированного масла объемом 850 л около 61 грн, в то время как в 2023 году цена была 58 грн.

В свою очередь яйца фактически не изменились в цене, даже наоборот подешевели на 1%. Десяток яиц стоит на полках столичных ритейлеров в среднем 61,40 грн.

В общем, по подсчетам специалистов Zakaz.ua приготовление блинчиков по стандартному рецепту в марте 2024 года обойдется для кошельков украинцев в среднем дороже на 20%, чем в прошлом году.

Цены на продукты

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 4,4%) подорожали овощи.

На 2,9-0,4% выросли цены на говядину, растительное масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты.

На 3,5-0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало.