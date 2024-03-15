Масляна-2024: скільки коштують продукти для млинців

Цього тижня в Україні святкують Масляну. На честь свята заведено пекти млинці, сирники, влаштовувати гуляння та ходити один до одного в гості. Приготування млинців за стандартним рецептом на Масляну у березні 2024 року обійдеться для гаманців українців в середньому дорожче на 20%, ніж минулого року.

Про це повідомляють фахівці всеукраїнського сервісу доставки Zakaz.ua.

Вони проаналізували, як змінилися цього року у супермаркетах ціни на основні складові продукти для приготування млинців.

Як правило, для рецепту традиційних тонких млинців необхідні наступні продукти: яйця, цукор, молоко, борошно, сіль та рослинна олія або вершкове масло для смаження страви на пательні.

З’ясувалося, що найдорожчим інгрідієнтом у складі млинців є вершкове масло жирністю 72%, яке коштує в середньому на полицях супермаркетів 80,89 грн за пачку вагою 180-200 г. У порівнянні з торішньою ціною у березні, вартість продукту зросла на 16%.

Проте найбільше підскочила за рік ціна на молоко та цукор — на 46% та 25% відповідно. Молоко жирністю 2,5% та об'ємом 900 мл коштує 45 грн. Своєю чергою, кіло цукру зараз вартує близько 53 грн, тоді як у 2023 році ціна становила 42 грн/кг.

Найменше змінилися ціни на борошно та соняшникову олію. Кілограм борошна вартує в супермаркетах у середньому 23 грн (+9%), а пляшка рафінованої олії об'ємом 850 л близько 61 грн, тоді як у 2023 році ціна була 58 грн.

Своєю чергою яйця фактично не змінилися у ціні, щобільше, навіть навпаки подешевшали на 1%. Десяток яєць коштує на полицях столичних ритейлерів в середньому 61,40 грн.

Загалом, за підрахунками фахівців Zakaz.ua приготування млинців за стандартним рецептом у березні 2024 року обійдеться для гаманців українців в середньому дорожче на 20%, ніж минулого року.

Ціни на продукти

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі.

На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти.

Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.