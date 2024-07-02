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"Контінентал" придбав елеватор на Львівщині потужністю зберігання 120 тисяч тонн
Компанія "Контінентал" нарощує свої елеваторні потужності і придбала елеваторний комплекс лінійного типу у Львівській області. Загальний обсяг усіх потужностей зберігання зерна компанії зріс до 634 тис. тонн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що зерносховище розраховане на роботу з усіма зерновими та олійними культурами.
Потужність одноразового зберігання елеватора становить 120 тис. тонн, з яких 77 тис. тонн — зберігання у металевих силосах, і 43 тис. тонн — у збірних залізобетонних силосах та на складах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Таким чином загальний обсяг усіх потужностей зберігання "Контінентал" зріс до 634 тис. тонн.
З придбанням цього об’єкта компанія також отримала змогу суттєво оптимізувати свою логістику: новий елеватор знаходиться в районі великого залізничного вузла і має можливість відвантаження залізницею до 45 вагонів зерна на добу.
Як повідомляється, елеваторний комплекс сучасний, багатофункціональний і повністю автоматизований, тож компанія не понесла зайвих витрат на модернізацію чи додаткове обладнання, що також важливо.
У "Контінентал Фармерз Груп" зазначають, що розширення відбулося в регіоні, який, зважаючи на вагомий обсяг земельного банку, був недостатньо покритий власними зерносховищами: дотепер на Львівщині працювало лише три невеликі сушильно-зернові комплекси "Контінентал" загальною потужністю 31 тис. тонн.
""Контінентал" продовжує реалізовувати свою стратегію розвитку та інвестує в додаткові потужності зберігання навіть попри складну економічну ситуацію в країні. Адже ми розуміємо, що одну з ключових ролей у ланцюгу постачання продукції рослинництва відіграє саме інфраструктура, — прокоментував генеральний директор "Контінентал Фармерз Груп” Георг фон Нолкен.
Зауважимо, "Контінентал Фармерз Груп" володіє елеваторними потужностями в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Із придбанням елеватора у Львівській області компанія отримала можливість також надавати комплекс послуг із прийому зерна, визначення його кількості та якості, доведення до кондиційних і контрактних показників, зберігання та відвантаження на автомобільний і залізничний транспорт.