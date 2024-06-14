АМКУ дал разрешение "МХП" на поглощение производителя продукции Kabanosy и "Мясной хутор"

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг "МХП", принадлежащий Юрию Косюку, станет единоличным владельцем компании по переработке мяса – ООО "Украинский мясной хутор". Разрешение на это МХП получил от Антимонопольного комитета 13 июня.

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Об этом сообщает АМКУ.

"Дано разрешение ЧАО "МХП" на обретение единоличного контроля над ООО "Украинский Мясной Хутор", путем приобретения доли в уставном капитале, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении органа.

Также "МХП" получил разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО "Украинский Мясной Хутор", обеспечивающее превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Ранее, как пишет Forbes, "МХП" стал владельцем 24,9% корпоративных прав ООО "Украинский мясной хутор". Для покупки большей доли агрохолдинг должен получить разрешение АМКУ.

15 апреля 2024 года "МХП" заключил договор о приобретении 100% корпоративных прав в бизнесе, занимающемся переработкой мяса, оценочной стоимостью €14 млн ($15 млн). Об этом шла речь в годовом отчете "МХП", опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

В отчете не указывалось, что это за компания. В то же время, "МХП" уже приобрел ее 24,9% корпоративных прав за €3,5 млн.

"Ожидается, что соглашение будет завершено до конца 2024 года, потому что еще необходимо получить разрешение от регулирующих органов", - говорилось в отчете.

Совладельцем ООО "Украинский мясной хутор" с долей 75,1% числился луцкий бизнесмен Олег Дмитрук. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО "Дмитрук-Фудз", выпускающее продукцию под ТМ "Мясной хутор", Kabanosy и "Чикенззз", свидетельствует информация Youcontrol.

Кроме того, 29 декабря 2023 года "МХП" заключил соглашение о приобретении 81% корпоративных прав в бизнесе по разведению птицы и переработке мяса в Албании приблизительно в €16,8 млн ($18,1 млн). Это соглашение также требует одобрения регуляторов.

Ранее антимонопольные органы Албании и Украины разрешили словенскому производителю птицы Perutnina Ptuj, входящей в МХП, и албанской группе Balfin создать в Албании совместное предприятие Perutnina Ptuj Albania. В рамках соглашения оно приобретет ряд местных компаний.

Напомним, в марте 2024 года МХП получил разрешение АМКУ на создание совместного предприятия с компанией Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). А в январе АМКУ дал разрешение "МХП" на покупку компании "Овощная казна", реализующей свежие овощи и салаты под брендом "Славянка".

МХП контролирует 55% украинского рынка курятины

Отметим, что МХП является ведущим производителем курятины в Украине и одним из основных экспортеров этого продукта в Европейский Союз.

Компания контролирует более 55% украинского рынка курятины, представленной под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский". Холдинг самостоятельно выращивает птицу и крупный рогатый скот.

Также МХП обрабатывает один из крупнейших земельных банков в Украине - около 370 тысяч гектаров в Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Киевской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях. Компания занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои и рапса.

В 2023 году агрохолдинг получил $142 млн чистой прибыли по сравнению с убытком в $231 млн годом ранее при выручке $3,021 млрд.

При этом Косюк владеет 59,7% акций "МХП" через компанию WTI Trading Limited. Основные производственные мощности группы сосредоточены в Украине, а также она имеет предприятия в Словении, Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj).